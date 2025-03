Samsung mira grandes negócios após atraso na área de inteligência artificial

Ainda assim, a Samsung enfrenta obstáculos maiores do que os rivais devido às novas restrições dos EUA às exportações de chips de ponta para a China. O gigante asiático se tornou o mercado mais importante da Samsung graças ao estoque de chips feito por empresas chinesas.

Han afirmou que a Samsung responderá de forma flexível às tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, com sua cadeia de suprimentos global e presença de fabricação, ao mesmo tempo em que analisa opções para investimentos nos EUA.

A administração Trump também está revisando projetos de chips que receberam bilhões em subsídios sob uma lei de 2022 destinada a impulsionar a produção doméstica de semicondutores. Os principais ganhadores de prêmios incluem Samsung, Intel, TSMC, Micron e SK Hynix.

A Samsung é a empresa mais valiosa da Coreia do Sul, com capitalização de mercado de US$235 bilhões, respondendo por 16% do valor total da principal bolsa do país. Quase 40% dos investidores em ações sul-coreanas possuem ações da Samsung, de acordo com dados de mercado.

(Reportagem de Hyunjoo Jin e Heekyong Yang)