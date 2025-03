Setor de baterias teme "desidratação" de leilão após contratação de térmicas e hídricas

A expectativa do Ministério de Minas e Energia é de que o certame voltado para armazenamento de energia fique para o segundo semestre de 2025, disse neste mês o secretário Nacional de Transição Energética e Planejamento, Thiago Barral. Segundo ele, o ineditismo do certame e o calendário repleto de leilões do governo neste ano levaram o evento para a segunda metade de 2025.

Rodrigues afirmou que há um grande apetite do mercado para viabilizar grandes projetos de baterias no Brasil. Hoje a solução já é adotada em pequena escala, funcionando por exemplo como "backup" em consumidores que precisam ter fornecimento estável de energia elétrica.

A UCB Power atua principalmente com baterias "low voltage", em aplicações como sistemas isolados de energia e instalações de telecom, e está se posicionando para iniciar os primeiros projetos de armazenamento de larga escala.

A empresa brasileira, que possui fábricas em Manaus (AM) e Extrema (MG), anunciou no mês passado uma parceria com a norte-americana Powin para ingressar no mercado de grandes soluções, já de olho no leilão a ser realizado pelo governo.

"A ideia é trazer a experiência deles em implementação de sistemas de armazenamento de alta capacidade, para negociar para produção no Brasil de maneira econômica... Já estamos preparados, o que preciso é ter sinalização de volume para poder produzir", afirmou Rodrigues.

(Por Letícia Fucuchima)