Taxas dos DIs cedem após decisão do Fed e antes de anúncio do Copom

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 14,31%, ante 14,347% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 14,34%, ante 14,38%.

Até a metade da tarde tanto o mercado de renda fixa quanto o de câmbio no Brasil permaneceram relativamente travados, com investidores à espera da decisão do Fed sobre juros.

Às 15h00 o Fed anunciou a manutenção dos juros na faixa de 4,25% a 4,50%, como era largamente esperado, mas houve discordância entre as autoridades sobre a trajetória apropriada da política monetária, refletindo a incerteza sobre os efeitos econômicos das políticas do governo Trump -- em especial, sobre as consequências, para a inflação, da imposição de tarifas sobre produtos importados.

Nove das 19 autoridades de política monetária do Fed esperam que a taxa de juros esteja na faixa de 3,75% a 4,00% até o final deste ano, segundo o resumo trimestral das projeções econômicas, o que pressupõe dois cortes de 25 pontos-base. Quatro consideraram que um corte nos juros será apropriado este ano, e quatro avaliaram que o Fed não deveria cortar os juros de forma alguma. Outras duas autoridades consideraram que três cortes seria a decisão correta.

Outro ponto de atenção foi a redução pelo Fed da projeção para o crescimento em 2025, de 2,1% para 1,7%, com taxa de desemprego ligeiramente maior no final do ano. Já a projeção do Fed para a inflação em 2025 passou de 2,5% para 2,7%.

“As taxas de juros estavam andando de lado no Brasil, com investidores esperando pela decisão do Fed. A manutenção já estava precificada, mas houve a atualização do ‘dot plot’ do Fed com as projeções de cortes, inclusive com algumas autoridades prevendo três cortes, e não dois”, pontuou Vitor Oliveira, sócio da One Investimentos.