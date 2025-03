Temperatura alta ajuda lucro da Energisa a disparar no 4º tri

Por Leticia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) - A Energisa apurou lucro líquido de R$1,83 bilhão no quarto trimestre, com um salto de 254% em relação ao obtido em igual período do ano anterior, segundo balanço divulgado na noite de terça-feira, que cita que o desempenho foi ajudado em parte pelas altas temperaturas no país.

De acordo com a companhia elétrica, alguns fatores não recorrentes também contribuíram para a alta do lucro trimestral, como o registro contábil do ativo fiscal diferido da distribuidora Energisa Rondônia, além do registro de "indébitos tributários" gerados após a retirada do PIS/Cofins da base de cálculo do ICMS.