UE propõe reduzir importações de aço em 15% diante de tarifas dos EUA

A Comissão também estabelecerá novas medidas no terceiro trimestre para substituir as salvaguardas reforçadas, que, de acordo com as regras da OMC, não podem ser estendidas além de 30 de junho de 2026.

Sejourne disse que o novo mecanismo será muito mais rigoroso após os apelos do setor. Os detalhes ainda não foram definidos.

PRODUÇÃO EUROPÉIA

"Também temos o desafio de prever futuras tensões, guerras e pandemias, e vimos o que aconteceu no passado com o gás russo... Vamos evitar que o aço de amanhã se torne o gás de ontem", disse Sejourne.

O vice-presidente executivo da Comissão Europeia disse que o bloco não quer depender de importações de aço em um momento em que inicia a reconstrução do complexo industrial militar da UE após a guerra na Ucrânia.

Para impulsionar ainda mais as medidas de defesa comercial existentes, espera-se que as regras de compras públicas sejam revisadas em 2026 para favorecer o aço europeu. A Comissão também introduzirá uma regra de "derretimento", de acordo com o projeto do Plano de Ação para Aço e Metais. A regra impedirá os importadores de alterar a origem do metal por meio de "transformações mínimas".