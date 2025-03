Vivara tem salto no lucro do 4º tri

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - A Vivara apurou lucro líquido de quase R$300 milhões no quarto trimestre do ano passado, um salto de 91,9% em relação ao desempenho no mesmo período do exercício anterior, em resultado ajudado por alterações de critérios contábeis, mas também marcado por melhora em margens.

Em resultados comparáveis, o lucro somou R$204,6 milhões, aumento de 42% ano a ano, conforme dados divulgados pela rede de joalherias na véspera.