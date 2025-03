Vivara vai focar abertura de lojas em 2025 em marca "Life"

SÃO PAULO (Reuters) - A Vivara deve dedicar 90% da abertura de novas lojas este ano sobre a marca "Life", onde vê as maiores oportunidades de crescimento para o grupo de joalherias, afirmaram executivos nesta quarta-feira.

A companhia previu na noite da véspera que vai abrir entre 40 e 50 novas lojas este ano, reduzindo o ritmo ante as cerca de 70 aberturas do ano anterior.

"A maior parte de novas lojas este ano será Life porque é onde temos mais oportunidades...Tem muito mais shoppings no Brasil que comportam a Life", disse o diretor de finanças da Vivara, Elias Lima, em conferência com analistas e se referindo marca do grupo que trabalha mais com produtos à base de prata e itens com preços menores que as lojas Vivara.