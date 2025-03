Wall Street abre em alta antes de decisão do Fed

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta quarta-feira antes da decisão de política monetária do Federal Reserve, em um momento em que as preocupações com as políticas comerciais e seu impacto sobre a economia agitam os investidores.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,20%, para 41.666,04 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,33%, a 5.632,95 pontos, e o Nasdaq Composite tinha alta de 0,50%, para 17.588,32 pontos.

(Reportagem de Pranav Kashyap em Bengaluru)