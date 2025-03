Wall Street avança com atenções voltadas para decisão do Fed

Por Pranav Kashyap e Johann M Cherian

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta quarta-feira antes da decisão de política monetária do Federal Reserve, em um momento em que persistem as preocupações com as políticas comerciais e seu impacto sobre a economia.

A expectativa é de que o banco central dos Estados Unidos deixará sua taxa de juros de referência inalterada na faixa de 4,25% a 4,50% quando divulgar sua decisão às 15h (horário de Brasília).