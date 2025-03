Ações de China e Hong Kong caem com cautela dos investidores após fortes ganhos

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações da China caíram e o mercado acionário de Hong Kong fechou com queda de mais de 2% nesta quinta-feira, com os investidores mostrando cautela com a volatilidade de curto prazo após ganhos nos papéis de tecnologia.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,51%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,88%.