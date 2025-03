Ações europeias caem após BCs globais sinalizarem incerteza econômica e Suíça reduz juros

Investidores digeriram as decisões do Banco da Inglaterra e do Riksbank da Suécia, que mantiveram os juros em 4,5% e 2,25%, respectivamente, enquanto o Banco Nacional da Suíça cortou sua taxa básica de juros em 25 pontos base, para 0,25%.

As bolsas regionais do Reino Unido e da Suécia fecharam em baixa, enquanto a da Suíça ficou em alta.

O Federal Reserve manteve sua taxa de juros inalterada na quarta-feira, reduziu sua perspectiva de crescimento econômico para este ano e aumentou as projeções de inflação devido à maior incerteza provocada pelas tarifas comerciais do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse que uma tarifa de 25% imposta pelos EUA reduziria o crescimento da zona do euro em 0,3 ponto percentual no primeiro ano, enquanto medidas de retaliação podem aumentar esse número para cerca de 0,5 ponto percentual.

"O discurso de Lagarde nesta manhã e os sinais baixistas que recebemos do Fed e do Banco da Inglaterra alertaram que o risco de estagflação está aumentando se Trump continuar o que vem fazendo", disse Jochen Stanzl, analista-chefe de mercado da CMC Markets.

"Há também alguma realização de lucros".