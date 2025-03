Aumento dos gastos da UE com defesa torna a inflação mais difícil de prever, diz Knot, do BCE

"Uma isenção temporária das regras orçamentárias para gastos adicionais com defesa é justificável", disse Knot, o membro mais antigo do Conselho do BCE, em uma coletiva de imprensa. "Mas a isenção deve ser realmente temporária, já que os níveis de dívida pública na UE ainda são muito altos."

A Alemanha está mudando seu freio da dívida consagrado constitucionalmente para financiar mais gastos militares, enquanto a UE também anunciou planos para relaxar as regras orçamentárias sobre gastos com defesa.

Embora esses gastos extras esperados provavelmente impulsionem o crescimento, eles já aumentaram os custos dos empréstimos, desencadeando duas forças opostas para a inflação.

Uma guerra comercial também complica o cenário. Na quinta-feira, a presidente do BCE, Christine Lagarde, argumentou que um conflito comercial com retaliação pode reduzir o crescimento da zona do euro em meio ponto percentual no primeiro ano, ao mesmo tempo em que aumentaria a inflação na mesma magnitude.

"A incerteza sobre a direção da inflação é a maior em muito tempo", disse Knot, argumentando que permanece com a mente totalmente aberta sobre a decisão de política monetária do banco em abril.

As expectativas de inflação de prazo mais longo baseadas no mercado aumentaram com o anúncio do pacote fiscal alemão, mas vêm caindo desde então e agora estão em 2,15%, ainda acima da meta de 2% do BCE.