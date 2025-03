BCE contratará auditoria para investigar falha em pagamentos em 28 de fevereiro

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu contratará uma grande empresa de auditoria para investigar uma falha que atingiu seu sistema no mês passado e causou atrasos nos pagamentos e negociações financeiras para milhares de pessoas, disse a presidente do BCE, Christine Lagarde, nesta quinta-feira.

O sistema de pagamentos Target do BCE sofreu uma falha significativa em 28 de fevereiro, causada por um componente de hardware com mau funcionamento e agravada por um diagnóstico inicial equivocado de problemas no banco de dados.

Lagarde disse que os quatro bancos centrais que administram o Target - os da Alemanha, Itália, França e Espanha - estão investigando por que demorou tanto para identificar o problema e por que os sistemas de backup não entraram em ação imediatamente.