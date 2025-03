Brava Energia tem prejuízo de R$1 bi no 4º tri

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A petroleira brasileira Brava Energia registrou prejuízo líquido consolidado de R$1,028 bilhão no quarto trimestre de 2024, comparado ao lucro líquido proforma de R$474,7 milhões no mesmo período do ano anterior, principalmente por impacto de efeitos contábeis, sem efeito no caixa, diante da desvalorização do câmbio.

O lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda) ajustado totalizou R$505 milhões no quarto trimestre, queda de 41% ante o mesmo período de 2023.