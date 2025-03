China busca capital estrangeiro antigo e novo para reforçar economia em transformação

Enquanto enfrenta os problemas de uma população que está envelhecendo, Pequim também busca investimentos no setor de saúde.

Um hospital com 500 leitos, de propriedade integral de uma empresa de Cingapura, iniciou operações no final de fevereiro na cidade de Tianjin, no norte da China, marcando a primeira vez no setor de saúde chinês.

Em uma viagem à província de Yunnan, no sudoeste do país, na quarta-feira, o presidente chinês Xi Jinping foi convidado a experimentar o café local.

"Afinal, o café de Yunnan representa a China e agora também é popular no exterior", disse Xi.

Ele estava ressaltando o emergente setor cafeeiro da China, à medida que marcas estrangeiras como a Starbucks lutam para defender sua participação de mercado contra concorrentes locais, como a Luckin, que está lançando cappuccinos mais baratos e cardápios mais voltados ao paladar local.

