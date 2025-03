China mantém taxas referenciais de empréstimos como esperado

XANGAI (Reuters) - A China manteve as taxas referenciais de empréstimos pelo quinto mês consecutivo nesta quinta-feira, em linha com as expectativas do mercado.

Os primeiros sinais de que a recuperação econômica está ganhando algum impulso e o estreitamento persistente das margens de lucro dos credores reduziram a urgência de mais medidas de afrouxamento, apesar da mudança do banco central para uma postura de política monetária "adequadamente frouxa" este ano.

A taxa primária de empréstimos (LPR) de um ano foi mantida em 3,1%, enquanto a LPR de cinco anos permaneceu em 3,6%.