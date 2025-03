Dependência de meios de pagamento norte-americanos cria risco de coerção econômica para Europa, alerta BCE

FRANKFURT (Reuters) - A dependência da Europa em relação aos provedores de pagamento americanos a deixa aberta à coerção econômica, disse o economista-chefe do Banco Central Europeu, Philip Lane, nesta quinta-feira, delineando um risco importante na deterioração do relacionamento entre a Europa e os EUA.

A Europa vem reavaliando seus laços com os EUA desde que o presidente Donald Trump disse que a UE havia sido "formada para ferrar" seu país e prometeu uma série de medidas de retaliação.

Uma das principais preocupações é que a Visa e a Mastercard agora processam cerca de dois terços dos pagamentos com cartão na zona do euro, enquanto as empresas de tecnologia, incluindo Apple Pay, Google Pay e PayPal, também respondem por uma parte substancial das transações de varejo.