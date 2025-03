Dívida global ultrapassa US$100 trilhões com o aumento dos custos com juros, diz OCDE

Por Yoruk Bahceli

LONDRES (Reuters) - A dívida pública e corporativa em todo o mundo ultrapassou US$100 trilhões no ano passado, informou a OCDE nesta quinta-feira, com o aumento dos custos com juros fazendo com que os tomadores de empréstimos enfrentem escolhas difíceis e precisem priorizar os investimentos produtivos.

Entre 2021 e 2024, os custos com juros como parcela da produção subiram do nível mais baixo para o mais alto dos últimos 20 anos. Os gastos dos governos com pagamentos de juros atingiram 3,3% do PIB em seus países membros, mais do que os gastos com defesa, informou a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico em um relatório sobre a dívida global.