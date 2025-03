Dólar tem leve alta, em linha com exterior, após decisões do Fed e do Copom

"Essa perspectiva de que o Brasil terá aumento de juros na decisão de maio deve contribuir para a ampliação do diferencial de juros brasileiro", completou.

No entanto, a potencial força do real nesta sessão era ofuscada pelo avanço da moeda norte-americana no exterior, onde agentes financeiros ainda reagiam à decisão de juros do Federal Reserve na véspera.

O Fed manteve a taxa de juros inalterada na faixa de 4,25% a 4,50% nesta quarta-feira, como esperado, mas os membros indicaram que ainda preveem uma redução de 0,50 ponto percentual da taxa até o final deste ano, mesmo projetando um crescimento econômico menor para este ano.

Antes da reunião, operadores de futuros da taxa do Fed -- que têm se mostrado cada vez mais preocupados com a possibilidade de uma recessão nos EUA -- projetavam no mínimo dois cortes de juros este ano, com a possibilidade razoável de uma terceira redução.

Economistas, consumidores e empresários temem que as políticas do presidente dos EUA, Donald Trump -- que incluem tarifas, controle rígido da imigração e demissões em massa no governo -- possam prejudicar a atividade econômica.

"O Fed mostrou um cenário econômico mais desconfortável e pior para este ano, sinalizou como a incerteza está muito elevada, está difícil tentar fazer uma previsão confiável da evolução econômica do país neste momento", disse Mattos.