Economistas dizem que China deveria intensificar suporte ao consumo de serviços

"Mesmo que tenhamos obtido bons resultados no setor industrial atualmente, devemos estar cientes de que a China precisa de um setor industrial forte e inovador, e não de um setor industrial que represente uma grande parte do PIB", disse Chen.

Separadamente, Liu Shijin, ex-assessor do banco central da China, disse em um fórum na semana passada que a China deveria se concentrar no aumento do consumo de serviços e acelerar a urbanização para aumentar a renda dos migrantes rurais.

"Quando falamos de consumo insuficiente, a questão principal é a falta de consumo de serviços. O consumo de bens é mais ou menos estável, mas o consumo de serviços está diretamente relacionado ao nível de urbanização", disse Liu.

(Reportagem de Ellen Zhang e Kevin Yao)