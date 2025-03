Fazenda espera redução do envio de dividendos ao exterior após reforma do IR, diz secretário de Haddad

BRASÍLIA (Reuters) - Estimativas elaboradas pelo Ministério da Fazenda apontam para uma redução do fluxo de remessas de dividendos de empresas para o exterior em caso de aprovação da reforma do Imposto de Renda, com migração para outros mecanismos de envio de recursos, disse nesta quinta-feira o secretário de Reformas Econômicas da pasta, Marcos Pinto.

O governo enviou nesta semana ao Congresso Nacional o projeto de lei da reforma do IR, que prevê isenção para quem ganha até R$5 mil por mês, além de uma taxação mínima sobre pessoas de alta renda e uma nova cobrança sobre envio de lucros de empresas ao exterior.

A estimativa da Fazenda é que haverá ganho de arrecadação de R$8,9 bilhões por ano com a nova taxação dos dividendos enviados ao exterior, que prevê retenção na fonte de 10% dos valores remetidos.