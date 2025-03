Governo de MG pede à Copasa para avaliar antecipação de universalização

SÃO PAULO (Reuters) - A empresa de água e saneamento de Minas Gerais, Copasa, afirmou na noite de quarta-feira que recebeu comunicação do governo estadual pedindo para a companhia realizar estudos sobre eventual antecipação de metas de universalização de serviços do setor.

O Estado pediu à Copasa para "realizar todas as diligências e os levantamentos necessários para identificação de eventuais riscos relacionados à universalização do saneamento, incluindo possibilidades de antecipação do atendimento do prazo legal", segundo fato relevante da companhia.

Uma proposta do governo estadual para a desestatização da Copasa foi encaminhada à assembleia do Estado em meados de novembro.