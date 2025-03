Haddad diz que Brasil não precisa de recessão para baixar inflação e controlar as contas

As declarações ocorreram quando Haddad foi questionado sobre a mais recente decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), que elevou a taxa Selic em 1 ponto percentual na véspera, a 14,25% ao ano, e sinalizou pelo menos mais um aumento de magnitude menor no encontro de maio.

Em comunicado, o Copom ainda enfatizou que, para além da reunião de maio, a magnitude total do ciclo de aperto "será ditada pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta".

Haddad disse nesta quinta que considera o patamar atual da Selic "elevado", mas afirmou que o mais recente movimento do BC já estava contratado pela gestão do presidente anterior da autarquia, Roberto Campos Neto.

O ministro argumentou que a atual diretoria do BC, comandada pelo presidente Gabriel Galípolo, agora "tem uma herança a administrar".

"Queremos uma inflação mais comportada, sabendo que quando ela sai da banda, o Banco Central tem que tomar providências para trazer a inflação para o patamar convencionado", afirmou.

Ele apontou que acredita na capacidade do BC de convergir a inflação para a meta -- de centro de 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo --, assim como indicou que o governo continuará perseguindo sua meta de déciti primário zero para este ano.