Hapvida espera crescimento de vendas em 2025 após reestruturações em 2024

SÃO PAULO (Reuters) - A Hapvida espera ter em 2025 um ano de crescimento, com equipes mais focadas em aumento de vendas e menos distraídas com processos de integração do grupo, que se tornou a maior empresa de planos de saúde do país após uma série de grandes aquisições de rivais.

"Estamos animados para 2025", disse o presidente-executivo, Jorge Koren de Lima, em conferência com analistas nesta quinta-feira, após publicação na noite da véspera de resultados do grupo no quarto trimestre.

"O ano de 2024 ainda foi muito intenso de olhar para dentro da companhia. Passamos o primeiro semestre revisando portfólio...na medida que passamos por essa tarefa e desoneramos os times, eles podem ter melhor desempenho com os novos produtos", afirmou o executivo, citando que mais de 30% do tempo da equipe de gestão foi dedicado ao processo de revisão e integração.