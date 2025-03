Ibovespa fecha em queda com realização de lucros puxada por Embraer; Minerva dispara

- EMBRAER ON caiu 6,72%, após renovar máximas históricas na véspera, vinda de uma sequência de seis altas. Até a véspera, as ações da fabricante de aviões acumulavam uma valorização de mais de 40% em 2025, em meio a resultados fortes e perspectivas otimistas para as vendas da companhia.

- PETRORECONCAVO ON recuou 2,49% após mostrar lucro líquido de R$32,4 milhões no quarto trimestre do ano passado, enquanto o Ebitda somou R$403 milhões. A companhia também disse que suas reservas de petróleo atingiram 183,8 milhões de barris de óleo equivalente no final do ano passado.

- CAIXA SEGURIDADE ON perdeu 2,5%, após precificar oferta secundária de ações a R$14,75 por papel. A venda foi feita pela Caixa Econômica Federal, acionista controlador, que se desfez de um total de 82,38 milhões de ações da companhia.

- MINERVA ON saltou 8,41%, após reportar Ebitda consolidado de R$943,7 milhões no quarto trimestre do ano passado, crescimento de 55,8% ano a ano. Executivos da maior exportadora de carne bovina da América do Sul também disseram que a companhia conseguirá reduzir a dívida neste ano e em 2026.

- HAPVIDA ON fechou em queda de 0,44%, depois de desabar mais de 8% na abertura, após divulgação do balanço. Executivos da operadora de saúde afirmaram esperar que 2025 seja um ano de crescimento, com equipes mais focadas em aumento de vendas e menos distraídas com processos de integração.

- PETROBRAS PN subiu 0,22%, endossada pela alta do petróleo no exterior. A estatal também pagava nesta quinta-feira a segunda parcela de remuneração aos acionistas referente ao balanço de 30 de setembro de 2024, no valor bruto de R$0,68 por ação ordinária e preferencial.