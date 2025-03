Ibovespa hesita após série de altas; Minerva salta 9% após resultado

- PETRORECONCAVO ON recuava 3,47% após mostrar lucro líquido de R$32,4 milhões no quarto trimestre do ano passado, enquanto o Ebitda somou R$403 milhões. A companhia também disse que suas reservas de petróleo atingiram 183,8 milhões de barris de óleo equivalente no final do ano passado.

- CAIXA SEGURIDADE ON perdia 3,01%, após precificar oferta secundária de ações a R$14,75 por papel. A venda foi feita pela Caixa Econômica Federal, acionista controlador, que se desfez de um total de 82,38 milhões de ações da companhia.

- HAPVIDA ON subia 0,44%, afastando-se da mínima da abertura, quando desabou mais de 8%, em meio à análise do balanço do quarto trimestre, com lucro líquido ajustado de R$514,7 milhões, salto de 98,8% ano a ano. Executivos afirmaram em teleconferência com analistas esperar que 2025 seja um ano de crescimento, com equipes mais focadas em aumento de vendas e menos distraídas com processos de integração. A companhia também anunciou adesão a um "acordo de liquidação parcial" de valores envolvendo um ressarcimento ao SUS e multas devidas à ANS.

- PETROBRAS PN tinha acréscimo de 0,06%, em dia de variações modestas do petróleo no exterior. A estatal também paga nesta quinta-feira a segunda parcela de remuneração aos acionistas referente ao balanço de 30 de setembro de 2024, no valor bruto de R$0,68 por ação ordinária e preferencial.

- VALE ON caía 0,47% acompanhando a fraqueza dos futuros do minério de ferro na China, em meio a preocupações persistentes sobre a demanda chinesa pelo principal ingrediente da fabricação de aço com a escalada da guerra comercial global.

- ITAÚ UNIBANCO PN mostrava acréscimo de 0,19%, em dia misto para o setor no Ibovespa, com BRADESCO PN cedendo 0,24% e BANCO DO BRASIL ON mostrando variação negativa de 0,35%, enquanto SANTANDER BRASIL UNIT mostrava acréscimo de 0,07%.