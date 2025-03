Natura Cosméticos anuncia plano de incorporação da Natura&Co e mudanças na diretoria

(Reuters) - A Natura anunciou nesta quinta-feira proposta para incorporação da Natura&Co pela sua subsidiária Natura Cosméticos, que se tornaria novamente a holding operacional do grupo e voltaria a ter ações em bolsa, além de mudanças na diretoria.

A Natura pretende submeter a proposta à deliberação dos acionistas em assembleia geral ordinária anual de 25 de abril, que será convocada na próxima na terça-feira.

"Além de melhor alinhar a governança com as prioridades do negócio, a incorporação resultará em uma estrutura mais eficiente e deve destravar valor para seus acionistas, especialmente ao viabilizar uma futura distribuição dos lucros da Natura Cosméticos", afirmou em fato relevante ao mercado.