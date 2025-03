Opep+ publica novo plano de cortes de petróleo para compensar excesso de produção

A Opep+, que inclui a Opep mais a Rússia e outros aliados, vem cortando a produção em 5,85 milhões de bpd, o equivalente a cerca de 5,7% da oferta global, acordada em uma série de medidas desde 2022 para apoiar o mercado.

Em 3 de março, confirmou que oito de seus membros, incluindo Rússia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuweit, Omã, Argélia, Cazaquistão e Iraque, prosseguiriam com um aumento mensal de 138.000 bpd a partir de abril, citando fundamentos de mercado mais saudáveis.

No entanto, fontes disseram à Reuters que o recente excesso de produção do Cazaquistão irritou outros membros e foi um dos fatores decisivos que levaram o grupo a prosseguir com o aumento.

De acordo com o plano revisado, o Iraque fará a maior parte da contribuição para os cortes de compensação, seguido pelo Cazaquistão e pela Rússia.

O plano também prevê que a Arábia Saudita, um dos principais defensores da adesão ao acordo da Opep+, faça pequenos cortes de compensação de 6.000 a 15.000 bpd em um período de três meses.

O Cazaquistão vem produzindo em um nível recorde, já que a Chevron, a importante petroleira norte-americana, expande a produção no maior campo de petróleo do Cazaquistão, Tengiz.