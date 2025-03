Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA têm leve alta]

WASHINGTON (Reuters) - O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego aumentou ligeiramente na semana passada, sugerindo que o mercado de trabalho permaneceu estável em março, embora as perspectivas estejam se tornando mais sombrias em meio às crescentes tensões comerciais e aos profundos cortes nos gastos do governo.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram em 2.000, para 223.000 em dado com ajuste sazonal, na semana encerrada em 15 de março, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam 224.000 pedidos para a última semana.

Os pedidos têm oscilado no meio da faixa de 203.000 a 242.000 neste ano, com as demissões em geral permanecendo baixas e as contratações arrefecendo.