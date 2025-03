PF faz operação contra quadrilha acusada de enviar 2 mil fuzis dos EUA para crime organizado no Rio

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Polícia Federal cumpriu 14 mandados de busca e apreensão em diferentes endereços no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, em operação contra uma quadrilha especializada no tráfico internacional de armas suspeita de ter negociado cerca de 2 mil fuzis de Miami para o crime organizado no Rio de Janeiro, informou a corporação.

"Após investigações, a PF identificou um grupo criminoso responsável pelo envio de cerca de 2 mil fuzis de Miami, nos Estados Unidos, para o Rio de Janeiro. Uma vez em território fluminense, o armamento era distribuído à maior facção criminosa com atuação em comunidades do Estado do Rio de Janeiro", disse a PF em nota.