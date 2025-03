Presidente do BCE diz que guerra comercial com EUA pode reduzir crescimento da zona do euro

FRANKFURT (Reuters) - A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, descreveu o custo de uma guerra comercial com os Estados Unidos para a economia da zona do euro pela primeira vez nesta quinta-feira e elogiou os planos de aumento dos gastos na Alemanha.

Os EUA implementaram na semana passada tarifas de 25% sobre importações de aço e alumínio de todo o mundo e disseram que revisarão sua relação comercial com a União Europeia. As medidas retaliatórias da UE entrarão em vigor em abril.

Lagarde disse que as tarifas de 25% impostas pelos EUA sobre as importações europeias reduzirão o crescimento da zona do euro em cerca de 0,3 ponto percentual no primeiro ano, enquanto as medidas de retaliação poderão aumentar esse valor para cerca de meio ponto percentual.