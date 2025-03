Rio de Janeiro tenta tirar da Bahia centro de pesquisa da BYD

"Eles estão fazendo a fábrica na Bahia, mas têm uma obrigação grande de pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Estamos tentando trazer toda a parte de P&D deles para o Rio de Janeiro", disse Paes em uma aula inaugural no Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da UFRJ (Coppe), citando que o governo municipal tem uma reunião com a montadora na próxima terça-feira.

Em 2023, a BYD anunciou intenção de construir um centro de pesquisa e desenvolvimento em Salvador. Em 2024, a empresa se envolveu em denúncias de trabalho escravo de operários do canteiro de obras da fábrica que está erguendo em Camaçari (BA).

Na época do anúncio da intenção de fazer o centro de pesquisa em Salvador, o presidente da BYD, Wang Chuanfu, afirmou em evento público que a empresa pretendia tornar a região de Camaçari "o Vale do Silício do Brasil".

Antes de seu terceiro mandato como prefeito do Rio de Janeiro, Paes foi vice-presidente da BYD na América Latina e, nesse período, trabalhou em projetos como a eletrificação da frota de ônibus de cidades sul-americanas no Chile e Colômbia.

O prefeito, que afirma manter boas relações com a cúpula da BYD, disse que vai " usar todo o meu chinês...para tentar atrair eles para cá".

Procurada, a BYD não comentou o assunto. O governo da Bahia não pode ser contatado de imediato.