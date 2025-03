Taxas dos DIs sobem com investidores ajustando posições após comunicado do Copom

Outro profissional de banco resumiu o movimento afirmando que “saiu o zero e entrou o 75 no jogo” -- referência ao fato de que, após o Copom, quem estava precificando alta nenhuma da Selic em maio fechou posição, enquanto as apostas em 75 pontos-base cresceram.

A disparada de ordens de "stop loss" ampliou o movimento em vários vértices, assim como a decisão de alguns agentes de embolsar os ganhos recentes. O avanço do dólar ante o real, apesar de contido, também favoreceu a abertura da curva.

Neste cenário, às 15h43, a taxa do DI para janeiro de 2026 atingiu a máxima de 14,89%, em alta de 18 pontos-base ante o ajuste da véspera.

Durante o dia o mercado também se manteve atento à apresentação e tramitação, no Congresso, do parecer final do Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2025. O texto previu um superávit primário de R$15 bilhões nas contas do governo federal, ante a proposta original do Executivo que apontava para saldo positivo de R$3,7 bilhões.

A meta de resultado primário de 2025 é de déficit zero, com margem de tolerância de 0,25 ponto percentual do Produto Interno Bruto (PIB), equivalente a R$31 bilhões para mais ou para menos.

Para o head de renda fixa da Manchester Investimentos, Rafael Sueishi, apesar da previsão de superávit, a proposta trouxe alguns sinais preocupantes, como a perspectiva de elevação dos gastos previdenciários.