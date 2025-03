Tesla é removida de salão do automóvel de Vancouver em meio a atritos entre Canadá e EUA

(Reuters) - A Tesla foi removida do Salão Internacional do Automóvel de Vancouver, no Canadá, por questões de segurança, disseram os organizadores do evento nesta quinta-feira.

"O Salão Internacional do Automóvel de Vancouver removeu a Tesla como participante do evento desta semana, depois que a montadora teve diversas oportunidades de se retirar voluntariamente", disse Eric Nicholl, diretor executivo do evento.

A Tesla não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.