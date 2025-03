Trump diz que seria melhor para o Fed cortar os juros enquanto tarifas "transitam" para a economia

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na quarta-feira que seria melhor para o Federal Reserve reduzir os juros "à medida que as tarifas dos EUA começarem a fazer a transitar para a economia", no dia em que o banco central manteve a taxa básica.

O comentário foi feito em um post na plataforma de Trump, a Truth Social.

As políticas iniciais do governo Trump, incluindo tarifas de importação, parecem ter inclinado a economia dos EUA para um crescimento mais lento e, pelo menos temporariamente, para uma inflação mais alta, disse mais cedo o chair do Federal Reserve, Jerome Powell.