Venda do Boston Celtics, atual campeão da NBA, atinge recorde de US$6,1 bilhões

"Seu amor pelo time e pela cidade de Boston, junto com sua química com o resto da liderança dos Celtics, fazem dele uma escolha natural para ser o próximo diretor e proprietário controlador do time."

Grousbeck continuará em suas funções de CEO e diretor do Celtics, supervisionando as operações da equipe, até a temporada 2027-2028 da NBA.

"Cresci em North Shore e frequentei a faculdade na Nova Inglaterra. Fui um fã fervoroso dos Celtics por toda vida", disse Chisholm.

"Eu entendo o quão importante os Celtics são para a cidade de Boston -- o papel que o time desempenha na comunidade é diferente de qualquer outra cidade do país.

"Também entendo que, como líder da organização, há uma responsabilidade para com o povo de Boston, e estou pronto para esse desafio."

Os Celtics, que conquistaram seu 18º campeonato da NBA no ano passado, anunciou em julho passado a intenção de venda do time.