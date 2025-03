WIDER IMAGE-No coração da Amazônia, parteiras cuidam de mulheres isoladas pela seca

Mas depois de alguns dias em Tefé, ela percebeu que não podia se dar ao luxo de passar tanto tempo longe de casa. Ela estava ficando com estranhos e sentindo falta da família, que não podia visitá-la porque a viagem era muito difícil. Então, ela voltou.

"Tem que ter dinheiro para ficar lá", disse Mayleane, sentada na porta de sua casa em uma tarde recente. "Aqui, a gente não precisa gastar nada".

APOIO DA COMUNIDADE

Mais de uma em cada 15 mulheres no Estado do Amazonas tem seus bebês fora dos hospitais, cerca de quatro vezes a média nacional, de acordo com estatísticas do governo. A mortalidade materna também é maior na região amazônica.

Embora as autoridades de saúde pública não tenham analisado como as secas ou enchentes afetam essas estatísticas, as parteiras se lembram de casos de mulheres que cancelaram viagens à cidade para dar à luz por causa das condições do rio. Uma delas, lembrou Tabita, teve um bebê a caminho do hospital porque a viagem demorou mais do que o esperado.

"É por isso que ter uma parteira na comunidade é tão importante", disse ela.