Ação da Nike recua a mínima em cinco anos com previsão de queda nas vendas 

Por Ananya Mariam Rajesh e Nicholas P. Brown

(Reuters) - As ações da Nike caíram mais de 9% nesta sexta-feira, atingindo seu menor patamar desde a pandemia, após o alerta de outro trimestre de queda nas vendas, o que gerou preocupações sobre a velocidade do "turnaround" da gigante de roupas esportivas sob o comando do novo presidente Elliott Hill.

A empresa, na quinta-feira, previu uma queda mais acentuada do que o esperado na receita do quarto trimestre e também relatou um declínio de 17% nas vendas trimestrais na China, devido à diminuição dos gastos discricionários no país.