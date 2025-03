Ação da Zamp desaba 12% após balanço com queda no resultado operacional

(Reuters) - As ações da Zamp desabavam quase 12% nesta sexta-feira, após a operadora brasileira de redes internacionais de fast food como Popeye's e Burger King, reportar na véspera queda de 20,4% no resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado no quarto trimestre do ano passado, para R$180,8 milhões.

Nos últimos três meses do ano, a receita operacional líquida da companhia cresceu 20,7% na comparação com o mesmo período de 2023, mas com aumento no custo de mercadoria vendida (+42,1%) e piora em margens. O trimestre foi marcado pela aquisição do direito pela companhia de operar as redes Starbucks® e Subway® no Brasil.

Por volta de 11h40, os papéis caíam 11,62%, a R$2,51, tendo chegado a R$2,50 no pior momento, respondendo pelo pior desempenho do Small Caps, que subia 0,8%.