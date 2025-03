Ações da China e de Hong Kong registram perda semanal com liquidação em tecnologia

Por Jiaxing Li

HONG KONG (Reuters) - As ações de Hong Kong e da China caíram nesta sexta-feira e registraram perdas semanais, com o setor de tecnologia em queda devido à crescente pressão de realização de lucros.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 1,29%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 1,52%, encerrando a semana com uma perda de 2,3%, maior recuo desde janeiro