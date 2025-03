Ações europeias encerram a semana em alta; companhias aéreas são afetadas por fechamento de Heathrow

O aeroporto britânico de Heathrow informou que os voos serão retomados mais tarde na sexta-feira, depois que um incêndio interrompeu o fornecimento de energia e fechou o aeroporto mais movimentado da Europa durante o dia, atingindo as ações de companhias aéreas e de viagens.

As ações da IAG, controladora da British Airways, caíram 1,9%, a Lufthansa teve queda de 1,7% e a Ryanair recuou 2,3%. O setor de viagens e lazer fechou em queda de 1,6%.

"A extensão total do impacto dependerá da rapidez com que o aeroporto será reaberto e se esse será um incidente isolado. O impacto de curto prazo para as companhias aéreas e empresas que dependem de carga é provavelmente significativo, mas temporário", disse Sree Kochugovindan, economista sênior de pesquisa da aberdeen.

O índice de referência europeu fechou a semana com alta de 0,5%, depois que ambas as casas do Parlamento alemão aprovaram reformas para um aumento maciço nos empréstimos do governo e um fundo de 500 bilhões de euros para reanimar a economia.

"Berlim assumiu novamente um papel mais proativo na Europa, portanto, pode haver mais gastos com defesa vindos de outros países da UE e talvez também alguns efeitos colaterais", disse Jochen Stanzl, analista-chefe de mercado da CMC Markets.

Entretanto, as preocupações com o crescimento mais fraco, a inflação mais alta devido às incertezas do comércio global e o conflito entre a Rússia e a Ucrânia reduziram o apetite por risco.