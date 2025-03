Argentina suspende compra de unidade da Telefónica no país pela Telecom

O gabinete de Milei disse que a suspensão permanecerá em vigor até que mais análises sejam realizadas.

A decisão do governo segue uma recomendação da Comissão Nacional de Defesa da Concorrência, que levantou preocupações sobre o impacto da fusão no mercado justo.

Segundo o governo argentino, a transação levaria a uma concentração de mercado de 61% no setor de telefonia móvel, 69% nas linhas fixas e até 80% nos serviços de internet residencial em algumas regiões do país.

A Telecom Argentina, parcialmente detida pelo conglomerado de mídia argentino Clarin Group, tem manifestado sua intenção de continuar investindo na infraestrutura de telecomunicações do país, particularmente na expansão de redes 5G e de fibra óptica.

A Telecom Argentina disse em um comunicado que não foi formalmente notificada sobre a medida preventiva, mas que irá coperar com as autoridades e entregar todas as informações relevantes necessárias para avaliar a transação.