Automob tem prejuízo de R$101 mi no 4º tri

A Automob afirma ser o "maior e mais diversificado grupo de concessionárias de veículos leves e pesados do Brasil" e a única do setor listada na B3. A empresa encerrou 2024 com 192 lojas e 35 marcas.

Segundo a empresa, o desempenho operacional do quarto trimestre "ainda não reflete as integrações e sinergias, além de ainda estar impactado pelo Ebitda negativo das concessionárias agro nesse período".

"A demanda de máquinas e equipamentos relacionados ao agronegócio, principalmente no Centro-Oeste, ainda está em lenta recuperação", afirmou a Automob no balanço, que citou que seguiu adotando medidas para reduzir estoques de concessionárias que produziram resultados "ainda incipientes".

A Automob, cujas ações com frequência aparecem no Ibovespa negociadas com forte volatilidade, terminou 2024 com uma alavancagem de 3,6 vezes.

"Estamos apenas no início de um amplo processo de implementação de ações voltadas para integração, melhorias de processos e otimizações, além de prioridades que incluem expansão das vendas de ativos e dos negócios com receitas adicionais", afirmou a Automob no balanço.

(Por Alberto Alerigi Jr.)