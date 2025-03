Banco do Brasil capta US$95 milhões para projetos de água e saneamento hídrico

"A operação reforça o papel pioneiro do Banco do Brasil na estruturação de operações de tesouraria com foco em finanças sustentáveis", disse o vice-presidente de Negócios de Atacado do Banco do Brasil, Francisco Lassalvia, em comunicado.

"Mais uma vez, temos o apoio de um parceiro internacional de peso, como o Natixis CIB, nesta operação, acessando recursos de investidores com foco em sustentabilidade e com preços mais atrativos para o BB", acrescentou.

Essa é a segunda colaboração entre as instituições, que também foram parceiras na inédita operação denominada "Triple Sustainable Repo", em 2024, que captou US$100 milhões.