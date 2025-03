BC da China afirma que aumentará a resiliência do mercado cambial

PEQUIM (Reuters) - O banco central da China reduzirá as taxas de juros e de compulsório no momento apropriado e fortalecerá a resiliência de seu mercado cambial, de acordo com um comunicado da reunião trimestral do comitê de política monetária do banco.

O comitê do Banco do Povo da China sugeriu intensificar o ajuste e o controle da política monetária e melhorá-la para que seja mais prospectiva, direcionada e eficaz, disse o comunicado.

(Reportagem de Ellen Zhang, Yukun Zhang e Ryan Woo)