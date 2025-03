Câmara alta do Parlamento alemão aprova reforma fiscal histórica

O bloco conservador CDU/CSU e o Partido Social-Democrata (SPD), que estão em negociações para formar uma coalizão após a eleição do mês passado, trabalharam para aprovar a legislação no atual Parlamento, com receio de que ela pudesse ser bloqueada por parlamentares de extrema-direita e de extrema-esquerda no próximo Parlamento, que toma posse em 25 de março.

O provável próximo chanceler, Friedrich Merz, defendeu o cronograma apertado, que irritou partidos de oposição, apontando para uma situação geopolítica em rápida mudança.

Líderes europeus temem que as mudanças nos Estados Unidos sob o comando do presidente Donald Trump, em particular, possam deixar o continente exposto a uma Rússia cada vez mais hostil e a uma China assertiva.

"A ameaça de Moscou ainda está presente, enquanto o apoio do Ocidente não é mais o que estávamos acostumados", disse o premiê da Baviera, Markus Soeder.

"A relação de confiança com os Estados Unidos foi, pelo menos para mim e para muitos outros, profundamente abalada. Os alemães estão preocupados."

A aprovação da legislação fornece a Merz, cujos conservadores venceram a eleição do mês passado, uma grande vitória antes mesmo de ele tomar posse como chanceler.