Case IH anuncia testes em safra completa da 1ª colhedora de cana movida a etanol

SÃO PAULO (Reuters) - A Case IH, do grupo CNH, anunciou nesta sexta-feira que iniciará testes em campo durante toda uma safra da primeira colhedora de cana-de-açúcar movida a etanol, tecnologia com potencial de reduzir custos e também emissões de carbono do setor produtivo, já que a indústria produziria o combustível renovável a ser utilizado nas máquinas.

Os testes, realizados em parceria com o grupo São Martinho, são um passo importante para a implementação da tecnologia em escala comercial, algo ainda sem data para acontecer. Atualmente, as colheitadeiras são movidas a diesel, mais poluentes.

A Case IH -- a primeira empresa a testar em campo um equipamento do porte de uma colhedora de cana em projeto de motor no ciclo Otto, o mesmo utilizado em carros flex -- afirmou que a máquina será testada ao longo de toda a safra 2025/26, que se inicia em abril no centro-sul do Brasil.