Cemig tem queda de 30,4% no lucro do 4ºtri

A baixa da divisão de comercialização decorreu da alta base de comparação com o ano anterior e também da maior exposição da companhia ao mercado de curto prazo de energia no último trimestre de 2024, com a diferença do preço spot (PLD) entre submercados afetando o resultado, já que a Cemig compra parte relevante de sua energia no Nordeste e comercializa em outros submercados.

Também contribuíram para o resultado trimestral negativo uma equivalência patrimonial menor em R$106,4 milhões, redução de 1,0% na energia distribuída pela concessionária mineira, e variação cambial dos eurobonds, dívida que foi liquidada no fim do ano passado.

A Cemig também destacou que, no acumulado de 2024, registrou o "maior Ebitda e lucro líquido anuais" de sua história, em R$11,3 bilhões e R$7,1 bilhões, respectivamente.

Outro destaque, segundo a companhia, foram os investimentos realizados ao longo do ano passado, que alcançaram recorde de R$5,7 bilhões, principalmente para ampliação e reforço da sua rede de distribuição de energia.

(Por Letícia Fucuchima)