Dólar sobe em sessão de ajustes, mas caminha para 3ª queda semanal seguida

Na conversa, os dois presidentes chegaram a um acordo para um cessar-fogo de 30 dias em ataques russos à infraestrutura de energia da Ucrânia.

Os mercados também têm avaliado positivamente os planos de aumento dos gastos na Alemanha com defesa, com a câmara alta do Parlamento do país concluindo nesta sexta a aprovação de um pacote histórico que flexibiliza as regras de endividamento do país e cria um fundo de 500 bilhões de euros para investimentos.

Na próxima semana, o foco dos investidores deve se voltar novamente às ameaças tarifárias de Trump, uma vez que se aproxima a data de 2 de abril, quando ele prometeu que anunciará uma série de tarifas recíprocas -- taxas que espelharão barreiras impostas por parceiros contra produtos dos EUA.

"A gente ainda espera que o dólar feche a semana com mais uma queda, muito por conta de todas as circunstâncias externas, particularmente as incertezas nos EUA sobre as políticas tarifárias", disse Dyego Galdino, CEO da Global 360 Invest.

"Essa questão das tarifas é o que mais deve movimentar os mercados nas próximas semanas", completou.

Nesta sexta, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,12%, a 103,910.