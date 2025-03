Lula não fará gastança para vencer eleição em 2026, diz Haddad

"Grande parte da desconfiança do empresariado é porque (perguntam) 'será que em 2026 vai acontecer a mesma coisa? Vão soltar as burras?' Não vai acontecer. O presidente ganhou legitimamente em 2002 e ganhou legitimamente em 2006", disse, citando como exemplo as duas primeiras vitórias de Lula, incluindo a reeleição para o segundo mandato.

Haddad também previu que a isenção do pagamento do Imposto de Renda para quem recebe até R$5 mil mensais será aprovada pelo Congresso Nacional.

Para o ministro, o problema que o projeto enfrentará não é a medida em si, mas sim conseguir fazer quem não paga imposto pagar IR para compensar as perdas de recursos com a isenção.

(Por Victor Borges)